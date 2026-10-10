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    В сторону Московского региона ночью летели более 400 дронов ВСУ

    Фото: РИА «Новости»

    С 20:30 до 08:30 в сторону Московского региона летели 403 беспилотника. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах», — отметил градоначальник.

    Еще 25 беспилотников сбили на подлете к столице. Сначала мэр сообщил о 10 ликвидированных БПЛА, затем — еще о 15.

    Всего прошедшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 560 украинских дронов над территорией российских регионов.

    В Ростовской области в результате ударов ВСУ пострадал мирный житель. Его госпитализировали. Кроме того, в регионе задерживаются 25 пассажирских поездов из-за повреждения железнодорожного моста.

    В Белгородской области три человека получили ранения после ударов беспилотников ВСУ. Двух мужчин отвезли в больницу, женщине оказали помощь и отправили на амбулаторное лечение.

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