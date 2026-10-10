В сторону Московского региона ночью летели более 400 дронов ВСУ

С 20:30 до 08:30 в сторону Московского региона летели 403 беспилотника. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин .

«Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах», — отметил градоначальник.

Еще 25 беспилотников сбили на подлете к столице. Сначала мэр сообщил о 10 ликвидированных БПЛА, затем — еще о 15.

Всего прошедшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 560 украинских дронов над территорией российских регионов.

В Ростовской области в результате ударов ВСУ пострадал мирный житель. Его госпитализировали. Кроме того, в регионе задерживаются 25 пассажирских поездов из-за повреждения железнодорожного моста.

В Белгородской области три человека получили ранения после ударов беспилотников ВСУ. Двух мужчин отвезли в больницу, женщине оказали помощь и отправили на амбулаторное лечение.