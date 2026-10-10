Мастер-класс по адаптивному боксу для участников СВО провели в Серпухове

8 октября серпуховичи организовали первый в Вологодской области мастер-класс по адаптивному боксу для участников специальной военной операции. Занятие прошло под руководством чемпиона мира по боксу Марка Петровского, участие приняли ветераны и участники СВО, а также дети, чьи отцы погибли при исполнении воинского долга.

Главная задача мероприятия — через спорт вовлекать участников СВО в активную жизнь, помогать им восстанавливаться и адаптироваться. Спорт закаляет характер, дает опору и уверенность в будущем.

Организаторами выступили организация ветеранов боевых действий «Герои Отечества» и участник СВО, серпухович Сергей Ситников при поддержке движения «Здоровое Отечество».

«Важно поддерживать семьи погибших героев и помогать ветеранам СВО находить себя в мирной жизни через спорт. Благодарю движение „Здоровое Отечество“ и лично Марка Петровского и Евгения Полторыхина за мастер-класс для детей и бойцов», — подчеркнул заместитель командира разведывательно-штурмовой бригады «Волки» Сергей Ситников.