Взрыв раздался в Днепропетровске. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».
В Днепропетровской области и подконтрольной ВСУ части Харьковской области прозвучала воздушная тревога. По данным телеканала «Общественное», взрывы днем 13 июня также прогремели в Харькове и Одессе.
Российские войска утром атаковали территорию
у аэродрома в пригороде Полтавы. Перед этим прозвучали взрывы в Днепропетровской области.
Ранее украинские боевики
обстреляли Шебекино, из-за удара пострадали мирные жители. Восемь человек попали в больницу, одного из них поместили в реанимацию с черепно-мозговой травмой. Остальные получили осколочные ранения.
Сегодня 17:13 Команда «Легенды футбола» обыграла любительскую сборную Дубны
Сегодня 17:05 Появились снимки бортовых самописцев рухнувшего в Подмосковье SSJ-100
Сегодня 17:01 Взрыв прогремел на фоне сирен тревоги в Днепропетровской области
Сегодня 16:59 США пригрозили потерей турниров из-за дела китайских пловцов
Сегодня 16:58 Вандалы осквернили памятник советскому летчику в Днепропетровске
Сегодня 16:15 Кремль признал размещение направленных против РФ американских ракет
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024 18+ Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Мурыгина Н. А. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98 Все права защищены © АО «Телеканал 360» 2024
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте