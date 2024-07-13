Взрыв прогремел на фоне сирен тревоги в Днепропетровской области

Взрыв раздался в Днепропетровске. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

В Днепропетровской области и подконтрольной ВСУ части Харьковской области прозвучала воздушная тревога. По данным телеканала «Общественное», взрывы днем 13 июня также прогремели в Харькове и Одессе.

Российские войска утром атаковали территорию у аэродрома в пригороде Полтавы. Перед этим прозвучали взрывы в Днепропетровской области.

Ранее украинские боевики обстреляли Шебекино, из-за удара пострадали мирные жители. Восемь человек попали в больницу, одного из них поместили в реанимацию с черепно-мозговой травмой. Остальные получили осколочные ранения.