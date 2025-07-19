Обломки сбитого дрона ВСУ повредили ЛЭП в Подмосковье

Сбитый украинский беспилотник упал в поле вдали от жилых домов, но повредил линию электропередачи. Об этом в Telegram-канале сообщил врио главы Дмитровского городского округа Московской области Михаила Шувалова.

По его словам, обошлось без пострадавших. Населению ничего не угрожает. Экстренные службы уже работают на месте падения дрона ВСУ.

«Повреждена высоковольтная линия, но энергетики оперативно устраняют неполадку», — уточнил Шувалов, подчеркнув, что ситуация под контролем.

Ранее появилась информация, что вражеский дрон сбили в пригороде города Дмитрова. На месте падения фрагментов аппарата вспыхнул пожар, а звуки взрыва услышали жители Домодедова.

Минобороны России ранее сообщило, что средства противовоздушной обороны сбили 26 дронов ВСУ над пятью российскими регионами за четыре час днем 18 июля.