Сильный взрыв прогремел ночью 13 июля на военном объекте в пригороде Полтавы у аэродрома. Об этом координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА «Новости» .

«Территория не только аэродрома, но и прилегающая к нему, ограждена блокпостами, подробности выяснить сложно», — сказал собеседник агентства.

Спустя 20 минут после взрыва в сторону аэродрома направились скорые.

Взрывы, связанные с работой украинской ПВО, утром 13 июля прогремели в Днепропетровской области. Воздушные силы ВСУ сообщали о беспилотниках.

Ранее российские военные ударили по району железнодорожной станции в Харьковской области, где готовили поезд с техникой ВСУ, в том числе ракетами. В Херсонской области ВС России уничтожили склад с боекомплектом и беспилотниками украинской армии. Российская сторона наносит точные удары только по объектам военной промышленности.