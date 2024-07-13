Мощный взрыв прогремел у аэродрома в пригороде Полтавы

Подпольщик Лебедев: взрыв прогремел на военном объекте в пригороде Полтавы

Evgen Kotenko/Keystone Press Agency
Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сильный взрыв прогремел ночью 13 июля на военном объекте в пригороде Полтавы у аэродрома. Об этом координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА «Новости».

«Территория не только аэродрома, но и прилегающая к нему, ограждена блокпостами, подробности выяснить сложно», — сказал собеседник агентства.

Спустя 20 минут после взрыва в сторону аэродрома направились скорые.

Взрывы, связанные с работой украинской ПВО, утром 13 июля прогремели в Днепропетровской области. Воздушные силы ВСУ сообщали о беспилотниках.

Ранее российские военные ударили по району железнодорожной станции в Харьковской области, где готовили поезд с техникой ВСУ, в том числе ракетами. В Херсонской области ВС России уничтожили склад с боекомплектом и беспилотниками украинской армии. Российская сторона наносит точные удары только по объектам военной промышленности.

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