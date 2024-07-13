Восемь жителей Шебекина получили ранения из-за обстрела ВСУ
Губернатор Гладков: ВСУ снова обстреляли Шебекино, 8 человек пострадали
Украинские боевики обстреливают город Шебекино третий день подряд. После очередной атаки ранения получили восемь мирных жителей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Пострадавших доставили в больницы с ранениями плеча и живота, ног, шеи, грудной клетки.
«У одного мужчины открытая черепно-мозговая травма, он в тяжелом состоянии», — написал Гладков.
В пяти многоквартирных домах города повредило остекление, в одном частном — выбило окна и посекло забор. Повреждения получили минимум 16 автомобилей, одна из машин сгорела.
«В одном соцобъекте и двух коммерческих объектах повреждены кровли, фасады и остекления», — добавил губернатор.
Ранее из-за обстрела Шебекина пострадали пять детей. Украинские боевики сбросили во двор жилого дома взрывное устройство, где играли ребята. Гладков подчеркнул, что рядом не было никаких военных объектов или военнослужащих. За жизнь юных пациентов борются травматологи, хирурги, реаниматологи, медсестры и анестезиологи.