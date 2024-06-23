ВСУ выпустили по Белгородской области более 110 снарядов за сутки

За минувшие сутки ВСУ выпустили по Белгородской области более 110 снарядов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Жертвой атак противника стал один человек.

Мужчина погиб в селе Салтыково во время артиллерийского обстрела, уточнил Гладков. Снаряд противника разорвался на территории сельхозпредприятия, в результате местный житель получил смертельные травмы и скончался до приезда медиков.

Утром 23 июня Минобороны сообщило об уничтожении 33 беспилотников, пытавшихся атаковать четыре региона страны. Большую часть дронов — 28 — сбили над территорией Брянской области. Губернатор Александр Богомаз заявил, что в результате никто не пострадал, разрушений также не зафиксировали.