Пожар начался после падения БПЛА на территорию предприятия в Ельце

Украинский БПЛА упал на парковке предприятия в Ельце, в результате происшествия случился пожар. Об этом заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале .

«На данный момент огонь локализован. Сотрудники ближайших цехов эвакуированы. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет», — написал он.

На месте ЧП работают сотрудники оперативных служб. Также губернатор отметил, что в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.

Ранее Артамонов сообщил о гибели местной жительницы в Липецкой области после падения обломков беспилотника на частный жилой дом. По словам губернатора, женщина была 1954 года рождения. Также ранения получили еще два человека, им оказали всю необходимую медицинскую помощь.

До этого ночью в Липецкой области прогремели более 20 взрывов. Сирену тревоги включили после полуночи.