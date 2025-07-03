Украинская армия применяет запрещенные методы ведения войны, применяя противопехотные мины на протяжении всей спецоперации. Об этом РИА «Новости» рассказал боец 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Малой.

По его словам, российским военным без разницы — вышла или нет Украина из Оттавской конвенции о запрете производства и применения противопехотных мин. То, что Киев решил выйти из договора лишь подтверждает этот факт.

«Украинские военные при отходе минируют поля, населенные пункты противопехотными минами. <…> Украина как применяла, так и будет дальше применять запрещенные методы войны», — заявил боец.

Ранее в ДНР обнаружили украинский схрон с беспилотниками, начиненными запрещенным международной конвенцией отравляющим веществом хлорпикрином.