По меньшей мере четыре человека погибли после крушения парома у Бали

Пассажирский паром затонул у берегов острова Бали. По меньшей мере четыре человека погибли, 23 спасли, сообщило агентство Associated Press .

Национальное поисково-спасательное агентство сообщило, что судно KMP Tunu Pratama Jaya затонуло спустя полчаса после выхода из порта Кетапанг на Восточной Яве вечером 2 июля. Паром направлялся в порт Гилиманук на Бали, преодолев 50 километров (30 миль).

Судно перевозило 53 пассажира, 12 членов экипажа и 22 транспортных средства. Изначально более 60 человек объявили пропавшими без вести.

В местной полиции рассказали, что многие из спасенных оказались без сознания. Всю ночь спасатели искали пропавших людей.

В поисках задействовали девять судов, в том числе две надувные лодки и два буксира. При этом спасателям приходилось бороться с волнами высотой до двух метров. Предстоит еще найти 38 пропавших.

Ранее в Суэцком заливе затонула нефтяная буровая установка, погибли четыре человека.