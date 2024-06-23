Над 4 регионами России уничтожили 33 украинских беспилотника

Минобороны: ночью 23 июня ПВО уничтожила 33 БПЛА над 4 регионами России

Фото: РИА «Новости»

Минувшей ночью ВСУ предприняли очередную попытку массированной атаки беспилотниками над российские регионы. Над несколькими областями страны силы ПВО сбили и уничтожили 33 БПЛА противника, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, 28 БПЛА ликвидировали над Брянской областью, два — над Смоленской областью, два — над Липецкой областью, один дрон — над Тульской областью.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале заявил, что пострадавших при отражении массированной атаки беспилотников в регионе нет. Разрушений также не зафиксировали.

Духов день — праздник по понедельникам. Как встретить последнюю неделю перед постом

Приравнять к террористам и лишить прав. В Госдуме захотели жестче наказывать пьяных водителей

Ежегодную спартакиаду «Комус» провели в Лужниках

МММ на новый лад. За что украинки продают жизни своих мужчин

Патриотическая акция «Судьба человека» прошла в Подмосковье

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте