Над 4 регионами России уничтожили 33 украинских беспилотника

Минувшей ночью ВСУ предприняли очередную попытку массированной атаки беспилотниками над российские регионы. Над несколькими областями страны силы ПВО сбили и уничтожили 33 БПЛА противника, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, 28 БПЛА ликвидировали над Брянской областью, два — над Смоленской областью, два — над Липецкой областью, один дрон — над Тульской областью.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале заявил, что пострадавших при отражении массированной атаки беспилотников в регионе нет. Разрушений также не зафиксировали.