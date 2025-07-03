Гризли растерзал велосипедиста в нацпарке США

Медведь гризли напал на 38-летнего велосипедиста в районе национального парка Глейшер в штате Монтана. Об этом сообщил американский телеканал Fox News со ссылкой на местные власти.

В результате нападения хищника пострадал сотрудник правоохранительных органов Лесной службы США Брэд Трит. Он со своим знакомым ехал на велосипеде по тропе в национальном лесу Флатхед.

Гризли сбил Трита с велосипеда. Второй велосипедист смог спастись и уехать за помощью. Но к тому моменту, когда представители властей прибыли на место происшествия, медведь уже растерзал Трита и скрылся.

Это не первое нападение гризли в районе национального парка Глейшер. В 1998 году три зверя растерзали сотрудника парка и частично его съели.

Ранее в Иркутской области медведь забрался во двор дачи в поисках еды. Его спугнул лай собак и громкий крик хозяина участка.