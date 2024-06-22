Прямое попадание снаряда ВСУ убило мужчину в белгородском селе

Гладков: житель села Салтыково погиб из-за прямого попадания украинского снаряда

Фото: РИА «Новости»

В белгородском селе Салтыково во время артиллерийского обстрела со стороны Украины погиб местный житель. В мужчину попал выпущенный ВСУ снаряд, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Мужчина погиб в результате прямого попадания снаряда на территорию сельскохозяйственного предприятия», — уточнил он.

Получивший ранения местный житель скончался на месте до прибытия медиков. Гладков выразил соболезнования семье и близким погибшего.

Днем 22 июня в небе над Белгородом сбили несколько воздушных целей. В районе поселка Дубовое загорелась трава, а в самом населенном пункте повреждения получили крыши двух частных домов. Почти два десятка автомобилей посекло осколками. Еще три машины пострадали в селе Таврово.

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