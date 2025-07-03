После покушения в Пенсильвании Трамп настоял на расширенном обследовании
WP: Трамп после покушения в Пенсильвании сделал томографию и запросил снимок
Хотя при покушении в Пенсильвании пуля задела лишь ухо будущего президента США Дональда Трампа, он настоял на тщательном обследовании. Врачи сделали республиканцу компьютерную томографию, сообщила газета The Washington Post.
События 13 июля 2024 года описали репортеры Джош Доуси, Тайлер Пейджер и Айзек Арнсдорф в книге «2024: как Трамп вернул себе Белый дом, а демократы потеряли Америку», которая поступит в продажу 8 июля. Томас Мэтью Крукс зарегистрировался на митинг Трампа в Батлере через интернет, беспрепятственно пронес на мероприятие отцовскую винтовку AR-15 в разобранном виде и обследовал площадку с помощью беспилотника. Ему удалось дважды выстрелить в республиканца.
Сначала Трамп почувствовал «укус» в правое ухо, затем, когда поднял руку к лицу, услышал второй хлопок. Агенты Секретной службы повалили его, усадили в машину и увезли в госпиталь. После перевязки кандидат в президенты попросил сделать компьютерную томографию, несмотря на возражение врача, а затем потребовал дать снимок. Сначала ему отказали, так как специалисты давно выдавали только письменный отчет, но потом согласились сделать исключение.
«Мне нужен фильм. <…> Это как тест на IQ. <…> Они говорят, что у тебя хороший мозг, поэтому я просто хочу иметь это», — объяснил Трамп своим помощникам.
После приема он долго говорил о стрельбе, будто не мог поверить в покушение. Врач посоветовал Трампу купить лотерейный билет, ведь ему очень повезло. Первыми, с кем созвонился республиканец, были его жена Мелания и дети.
За время предвыборной кампании спецслужбы предотвратили три покушения на Трампа. Последнее готовилось в округе Риверсайд, где полиция задержала мужчину с дробовиком, пистолетом и патронами недалеко от места проведения митинга.