После покушения в Пенсильвании Трамп настоял на расширенном обследовании

Хотя при покушении в Пенсильвании пуля задела лишь ухо будущего президента США Дональда Трампа, он настоял на тщательном обследовании. Врачи сделали республиканцу компьютерную томографию, сообщила газета The Washington Post .

События 13 июля 2024 года описали репортеры Джош Доуси, Тайлер Пейджер и Айзек Арнсдорф в книге «2024: как Трамп вернул себе Белый дом, а демократы потеряли Америку», которая поступит в продажу 8 июля. Томас Мэтью Крукс зарегистрировался на митинг Трампа в Батлере через интернет, беспрепятственно пронес на мероприятие отцовскую винтовку AR-15 в разобранном виде и обследовал площадку с помощью беспилотника. Ему удалось дважды выстрелить в республиканца.

Сначала Трамп почувствовал «укус» в правое ухо, затем, когда поднял руку к лицу, услышал второй хлопок. Агенты Секретной службы повалили его, усадили в машину и увезли в госпиталь. После перевязки кандидат в президенты попросил сделать компьютерную томографию, несмотря на возражение врача, а затем потребовал дать снимок. Сначала ему отказали, так как специалисты давно выдавали только письменный отчет, но потом согласились сделать исключение.

«Мне нужен фильм. <…> Это как тест на IQ. <…> Они говорят, что у тебя хороший мозг, поэтому я просто хочу иметь это», — объяснил Трамп своим помощникам.

После приема он долго говорил о стрельбе, будто не мог поверить в покушение. Врач посоветовал Трампу купить лотерейный билет, ведь ему очень повезло. Первыми, с кем созвонился республиканец, были его жена Мелания и дети.

За время предвыборной кампании спецслужбы предотвратили три покушения на Трампа. Последнее готовилось в округе Риверсайд, где полиция задержала мужчину с дробовиком, пистолетом и патронами недалеко от места проведения митинга.