Участники беспорядков в Сербии напали на полицейских, один человек пострадал

В ночь на четверг в Белграде участники несанкционированной акции протеста напали на сотрудников полиции. Один полицейский пострадал, одного человека задержали. Об этом сообщило МВД Сербии.

«Сотрудники МВД, полицейской бригады, подверглись нападению на перекрестке бульвара Короля Александра и улицы Рузвельтовой», — процитировало сообщение РИА «Новости».

По данным министерства, на полицейских напали, когда они стали задерживать одного из митингующих, который ставил на дорогу мусорный бак. В результате случившегося пострадал один полицейский, ему оказали медицинскую помощь. Также повредили служебный автомобиль. Началось расследование.

Митинги в Сербии начались 28 июня. Около 36 тысяч человек вышли на улицы. Полиция стала разгонять протестующих, задержала некоторых граждан. Это стало поводом для новых беспорядков.

Люди требуют освобождения всех задержанных и проведения досрочных выборов в парламент. Депутат Национального Собрания Сербии Слободан Николич предположил, что за беспорядками в стране могут стоять иностранные спецслужбы.