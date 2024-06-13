РИА «Новости»: ВСУ ударили по дому в Кривом Роге, чтобы создать трагедию

Боевики ВСУ ударили по жилому дому в Кривом Роге ради имитации трагедии. Об этом рассказал РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.

Взрыв прогремел в Кривом Роге вечером 12 июня. Снаряд попал в жилой дом, в результате чего погибли и пострадали люди. В ударе сразу заподозрили «русскую ракету», но ее части так и не нашли.

Лебедев отметил, что в Кривом Роге есть много целей, которые стоит атаковать, но в том месте их просто нет. Ракета должна была сильно «заблудиться», чтобы попасть в этот жилой дом.

«Единственный логичный вывод: русской ракеты вовсе не было. Была нужна трагедия. Бандеровцы просто взяли и сами нанесли удар в жилой дом», — указал Лебедев.

А «русскую ракету» так никто и не нашел, так как она там не пролетала, резюмировал координатор николаевского подполья.

В ночь на 12 июня в Киеве прогремел взрыв. В области объявляли воздушную тревогу. На военно-промышленном предприятии неподалеку от Киева вспыхнул пожар.