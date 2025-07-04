Дроны ВСУ атаковали Сергиев Посад

Как минимум пять украинских беспилотников атаковали Сергиев Посад, в ряде районов пропало электричество. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По предварительной информации, работает система противовоздушной обороны. По словам местных жителей, они услышали несколько взрывов и гул мотора, характерный для пролета дрона.

«Первый хлопок раздался около пяти утра. Местные утверждают, что в некоторых районах города пропало электричество», — уточнили авторы канала.

Официальная информация пока отсутствует.

Этой ночью украинские боевики атаковали Ростовскую область. При падении обломков беспилотника на двухэтажный дом в Миллеровском районе погибла пожилая женщина.