Дроны ВСУ атаковали Сергиев Посад
Shot: пять дронов ВСУ атаковали Сергиев Посад
Как минимум пять украинских беспилотников атаковали Сергиев Посад, в ряде районов пропало электричество. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По предварительной информации, работает система противовоздушной обороны. По словам местных жителей, они услышали несколько взрывов и гул мотора, характерный для пролета дрона.
«Первый хлопок раздался около пяти утра. Местные утверждают, что в некоторых районах города пропало электричество», — уточнили авторы канала.
Официальная информация пока отсутствует.
Этой ночью украинские боевики атаковали Ростовскую область. При падении обломков беспилотника на двухэтажный дом в Миллеровском районе погибла пожилая женщина.