Подстанция получила повреждения после атаки БПЛА в Сергиево-Посадском округе

Подстанция в Сергиево-Посадском округе пострадала в результате атаки БПЛА. Об этом заявила глава округа Оксана Ероханова в Telegram-канале.
«Без электричества микрорайона Звездочка и Рабочий поселок. Въезды на улицы Октябрьская и Симоненкова перекрыты. Нахожусь на месте», — написала она.
Ероханова отметила, что в результате атаки дронов пострадал один человек — его не сильно посекло осколками. В городе прогремели четыре взрыва. Жителей призвали сохранять спокойствие и не фотографировать работу ПВО.
Еще в Ростовской области ночью после атаки беспилотников погибла пенсионерка. Обломки дрона упали на двухэтажный восьмиквартирный дом, где она жила. Из разрушенного здания эвакуировали 20 жильцов, на место ЧП отправились сотрудники оперативных служб и глава района.
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