Взрывы прогремели в Киеве

На карте воздушных тревог появились данные о взрывах в Киеве

Взрывы услышали жители Киева на Украине. Об этом сообщил официальный ресурс по оповещению населения.

О взрывах в городе стало известно примерно в 4:00. В регионе объявили воздушную тревогу. Также сообщили о взрывах в Сумах.

Вечером 9 июня взрывы прогремели в Харькове, в городе тоже включили сирену. В этот же день громкие звуки услышали жители Полтавской области. Как отметил Глава подконтрольной Киеву военно-гражданской администрации области Филипп Пронин, в регионе три раза звучал сигнал тревоги.

До этого, 4 июня, взрывы прозвучали в городе Конотоп Сумской области. Сигнал тревоги включили в 16:10. Утром того же дня громкие звуки были в Днепропетровске.