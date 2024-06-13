Мощный пожар на военном объекте под Киевом не смогли потушить за сутки

«РФ»: пожар на военно-промышленном объекте под Киевом тушат почти сутки

Фото: Freepik

Почти сутки горит пожар на украинском военно-промышленном предприятии недалеко от Киева. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По данным журналистов, возгорание пытаются потушить 250 человек и 111 единиц техники. Также к месту ЧП отправили четыре пожарных поезда.

Ранее глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко заявил, что после ночных взрывов под Киевом начался пожар на промышленном объекте. Из-за огня повредились автозаправка и склад.

О взрывах в столице Украины стало известно в ночь на 12 июня. В регионе объявили воздушную тревогу. Помимо этого, громкие звуки услышали в Сумах.

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