Мощный пожар на военном объекте под Киевом не смогли потушить за сутки

По данным журналистов, возгорание пытаются потушить 250 человек и 111 единиц техники. Также к месту ЧП отправили четыре пожарных поезда.
Ранее глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко заявил, что после ночных взрывов под Киевом начался пожар на промышленном объекте. Из-за огня повредились автозаправка и склад.
О взрывах в столице Украины стало известно в ночь на 12 июня. В регионе объявили воздушную тревогу. Помимо этого, громкие звуки услышали в Сумах.
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