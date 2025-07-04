Пенсионерка погибла при падении обломков БПЛА в Ростовской области

Украинские беспилотники атаковали ночью Ростовскую область, из-за падения обломков дрона погибла пенсионерка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Дроны ВСУ атаковали ночью Азов, Миллеровский и Тарасовский районы. Российские военные отразили атаку, но не обошлось без разрушений и пострадавших.

«В поселке Долотинка Миллеровского района из-за падения БПЛА был поврежден двухэтажный восьмиквартирный дом, обрушилась плита перекрытия, в результате погибла женщина-пенсионер, бывший учитель», — уточнил глава региона.

Слюсарь отметил, что из разрушенного дома эвакуировали 20 жильцов. На место выехали глава района и оперативные службы.

В Азове из-за взрыва дрона было повреждено остекление в многоэтажке, жителей эвакуируют, но никто не пострадал. Обломки еще одного беспилотника упали на стадион имени Лакомова.

Слюсарь подчеркнул, что в регионе сохраняется угроза атаки беспилотников, все силы и средства приведены в готовность.

Ранее украинские дроны атаковали объект на территории Удмуртии.