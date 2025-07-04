Суд в Москве взыскал с Дмитрия Нагиева долги по ЖКХ

Столичный мировой суд взыскал с актера и шоумена Дмитрия Нагиева задолженность по коммунальным платежам. Об этом РИА «Новости» сообщили в судебной инстанции.

«Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Взыскатель: ГБУ „Эважд“. Должник: Нагиев Дмитрий Владимирович», — рассказали в суде.

При этом не уточнили размер образовавшейся у артиста задолженности по ЖКХ.

Столичные суды взыскивали долги по ЖКХ и с других российских артистов. Ранее мировой судья вынес два судебных приказа в отношении с солиста группы «Руки Вверх» Сергея Жукова, но сумма задолженности певца неизвестна.

Актер Дмитрий Дюжев задолжал почти 45 тысяч рублей за газ, тепло и электроэнергию в довесок к предыдущему долгу в 21 143 рубля 64 копейки. Приставы его уже ищут, чтобы ее взыскать.