Один человек пострадал в результате атаки дронов в Сергиевом Посаде

Один мужчина пострадал при атаке БПЛА в Сергиево-Посадском округе. Об этом заявила глава округа Оксана Ероханова в Telegram-канале .

«Пострадал один мужчина, его незначительно посекло осколками», — написала она.

По словам Ерохановой, недалеко от микрорайона Звездочка прогремели четыре взрыва. Она призвала местных жителей сохранять спокойствие и не фотографировать работу противовоздушной обороны.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что как минимум пять украинских дронов атаковали Сергиев Посад. В некоторых районах города пропало электричество. Местные жители услышали громкие звуки и гул мотора, похожего на полет дрона.

Также ночью ВСУ атаковали Ростовскую область. Местная жительница погибла при падении обломков дрона на двухэтажный дом в Миллеровском районе. Из здания эвакуировали 20 жильцов. На место отправились сотрудники оперативных служб.