ВСУ сформируют новые бригады для обороны Киева | 360°

Спецоперация 14 мая 2024, 09:37 ВСУ сформируют новые бригады для обороны Киева Politico: ВСУ направят бригады для защиты Киева на фоне успехов РФ под Харьковом Gudak/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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Украинская армия сформирует десять новых бригад, пять из которых перебросят на защиту столицы. Об этом сообщила газета Politico.

На фоне продвижения российских военных под Харьковом командование ВСУ решило направить на оборону Киева пять новых бригад. По информации издания, «меры предосторожности» примут из-за риска возможного взятия Харькова. По данным газеты, после освобождения города российская армия может подойти к украинской столице.

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В издании добавили, что в случае взятия Харькова Запад еще больше ослабит поддержку ВСУ.

Ранее украинское командование перебросило резервы армии в Харьковскую область, чтобы сдержать наступление российских военных. Начальник Генштаба ВСУ подтвердил, что ВС России продвинулись в районе Волчанска.

По его словам, дополнительные силы украинской армии готовились на протяжении последних месяцев. Без переброски резервов ситуация для ВСУ стала бы еще хуже.