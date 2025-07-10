Неонатолог из Балашихи приобрела квартиру благодаря социальной ипотеке

Заведующая отделением новорожденных Московского областного перинатального центра и врач-неонатолог с 14-летним стажем Мария Морозова стала обладательницей собственной двухкомнатной квартиры в центре Балашихи. Жилье было приобретено благодаря программе социальной ипотеки, действующей в Московской области с 2016 года.

Сейчас Мария готовится к переезду, завершая ремонт в своем новом доме. Медицина для Марии — призвание, несмотря на отсутствие медицинских традиций в ее семье. С детства она мечтала помогать людям, и работа с новорожденными приносит ей огромную радость.

О программе социальной ипотеки Мария узнала через отдел кадров перинатального центра. Решив воспользоваться возможностью, она выбрала просторную квартиру в кирпичном доме с высокими потолками. Программа, направленная на поддержку медиков, учителей, молодых ученых и других специалистов, помогает приобрести жилье на льготных условиях, делая мечту о собственном доме реальностью для многих профессионалов Подмосковья.

Успех Марии Морозовой — пример того, как государственная поддержка помогает специалистам строить не только карьеру, но и комфортную жизнь.