Детский сад в Балашихе признали одним из лучших в Московской области

В Московской области подвели итоги регионального конкурса «Лучший детский сад — 2025», в котором соревновались 35 дошкольных учреждений из разных муниципалитетов. Дошкольное отделение № 3 школы № 2 имени Героя России Крестьянинова в Балашихе заняло почетное второе место среди лучших образовательных организаций региона, реализующих программы дошкольного образования.

Церемония награждения победителей и лауреатов состоится на августовской педагогической конференции, где лучшие учреждения получат почетные грамоты.

По словам представителей Министерства образования Московской области, конкурс продемонстрировал высокий уровень подготовки детских садов региона и их готовность делиться передовыми практиками. Это мероприятие ежегодно выявляет лидеров в области дошкольного образования, поощряет внедрение инновационных подходов и способствует развитию качественных образовательных программ для самых маленьких жителей Подмосковья.

Конкурс «Лучший детский сад» проводится в регионе ежегодно с целью поддержки и стимулирования новаторских идей, направленных на создание эффективных развивающих систем для дошкольников. Успех балашихинского учреждения подчеркивает значимость таких инициатив и вклад города в развитие образования.