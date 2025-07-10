Единый день диспансеризации пройдет в поликлиниках Мытищ 12 июля

Во всех поликлиниках городского округа Мытищи 12 июля пройдет единый день диспансеризации, организованный Министерством здравоохранения. Несмотря на выходной и жаркую погоду, медицинские работники выйдут на дежурство, чтобы провести плановые обследования здоровья жителей.

Жителей приглашают проявить инициативу и пройти медосмотр в этот день. Прием пациентов будет осуществляться с 9:00 до 14:00, а забор крови — с 8:00 до 12:00.

«Нами ведется серьезная работа по организации диспансеризации населения. Сформированы графики проведения этих мероприятий, обеспечено привлечение медицинских работников, мы регулярно оповещаем население о таких акциях, как день семейного здоровья, онкологический скрининг и выездной медицинский осмотр. Все это делается для того, чтобы добиться максимального охвата медицинской помощью граждан с целью раннего выявления заболеваний и факторов риска их развития. Ждем мытищинцев 12 июля в наших поликлиниках», — отметила заместитель главного врача Мытищинской больницы Екатерина Суслова.

В рамках диспансеризации пациенты смогут пройти осмотр терапевта, сдать общий и биохимический анализы крови, кровь на ПСА (для мужчин), общий анализ мочи, сделать ЭКГ, флюорографию и маммографию. Конкретный перечень исследований зависит от возраста обследуемого.

Прием пациентов пройдет без предварительной записи. Не забудьте взять с собой паспорт, полис ОМС Московской области и СНИЛС.

По всем вопросам можно обратиться по телефону: 8 (495) 308-13-00.