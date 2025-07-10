Суд Парижа оправдал журналистку, называвшую жену Макрона мужчиной
Суд Парижа оправдал журналистку Наташу Рей, которую судили за заявления, что первая леди Франции Брижит Макрон родилась мужчиной*. Об этом написал в соцсети X ее адвокат Франсуа Данглеан.
«Победа Наташи Рей против Брижит и Жана-Мишеля Тронье (брата жены Макрона — прим. ред.)», — заявил он.
По словам юриста, его подзащитная хочет выдвинуть частное обвинение против них за мошенничество на суде.
Ранее в Париже нашли мертвым хирурга Франсуа Фавра. По данным СМИ, врач планировал дать интервью, которое разоблачило бы первую леди Франции и пролило свет на перенесенные ей операции.
* ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.
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