Резервы ВСУ бросили под Харьков | 360°

Спецоперация 14 мая 2024, 00:14 Резервы ВСУ бросили под Харьков Генштаб ВСУ сообщил о переброске резервов войск в Харьковскую область Filip Andrejevic / Unsplash

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Резервные войска ВСУ отправили в Харьковскую область в связи с продвижением российских военных, рассказал начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич. По его словам, в регионе уже «происходят боевые столкновения», сообщило УНИАН.

Баргилевич прокомментировал успехи ВС России на Харьковском направлении. Начальник Генштаба ВСУ признал, что российские военнослужащие продвинулись в районе Волчанска.

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«Оперативно реагируем на перемещение войск противника и привлекаем резервы», — объяснил украинский военачальник.

Он добавил, что в течение двух месяцев власти занимались подготовкой этих самых резервов. Если бы этого не делали, ситуация для ВСУ была бы еще хуже, подчеркнул Баргилевич.

Иного мнения об обстановке в Харьковской области придерживаются в Совете национальной безопасности Украины. Секретарь организации Александр Литвиненко не увидел угрозы наступления на областной центр.