МИД проконтролирует вопрос с задержанием Касаткина во Франции

Российский МИД взял на контроль ситуацию с задержанием баскетболиста Даниила Касаткина в Париже. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, сообщило РИА «Новости» .

«Да, конечно», — ответил дипломат на вопрос о том, возьмет ли МИД задержание спортсмена на контроль.

Баскетболиста арестовали по подозрению в причастности к хакерской группировке, которая совершила больше 900 атак с помощью программ-вымогателей на 900 организаций, в том числе на два федеральных учреждения США.

Касаткина по требованию американской стороны задержали в аэропорту Шарль-де-Голль 21 июня. Свою вину спортсмен не признал. Сторона защиты настаивает, что он купил подержанный компьютер, который могли взломать. По словам юриста, из-за несоответствующих условий содержания под стражей баскетболист сильно потерял в весе.