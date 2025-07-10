Рейд по соблюдению миграционного законодательства прошел в Балашихе

В городском округе Балашиха состоялась совместная операция по контролю за соблюдением миграционного законодательства. В рейде приняли участие сотрудники военного следственного отдела Следственного комитета РФ по Балашихинскому гарнизону, военный комиссариат, управление территориальной безопасности, а также УФСБ по Москве и Московской области.

Силовую поддержку обеспечивал ОМОН Росгвардии «Авангард». В ходе операции было проверено более 500 человек.

По итогам рейда 35 граждан, не состоящих на воинском учете, получили повестки. Еще 150 человек, находившихся на территории России незаконно, были переданы в органы внутренних дел для дальнейшего разбирательства и оформления в соответствии с законодательством. Об этом сообщил руководитель военного следственного отдела по Балашихинскому гарнизону, полковник юстиции Юрий Зимонин.

Проверки проводились на различных объектах, включая склады и производственные цеха. Задержанные лица в настоящее время проходят дополнительную проверку компетентными органами.

Подобные мероприятия направлены на укрепление правопорядка и обеспечение соблюдения миграционных норм в регионе.