Дизен: успехи ВС РФ на поле боя приводят к каскадному обрушению обороны ВСУ

Успехи российских войск приводят к каскадному обрушению украинской обороны. Такое мнение выразил норвежский профессор Гленн Дизен в материале для платформы Substack .

«Мы вступили в финальную стадию конфликта из-за каскадного обрушения. Украина испытывает логистические проблемы, также ощущается нехватка оружия и боеприпасов», — заявил профессор.

По словам эксперта, Россия, будучи побеждающей стороной, усиливает давление, вынуждая ВСУ делать поспешные шаги, которые еще сильнее усугубляют ситуацию.

«Россия нарастила глубину и интенсивность ракетных ударов, а ее военные прорываются через хорошо защищенные линии обороны», — отметил Дизен.

Он подчеркнул, что атаки ВС РФ по энергетической сети Украины очень негативно отражаются на боевой способности украинской армии и снижают промышленное производство.

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