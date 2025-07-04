Детский сад на улице Молодежной в Раменском откроют 1 сентября

Строительство нового современного дошкольного учреждения на улице Молодежная идет полным ходом, и уже к осени оно распахнет свои двери для юных воспитанников. Объект рассчитан на 225 мест и сможет принять девять групп детей.

Проект предусматривает не только просторные и светлые групповые помещения, но систему вентиляции, буфетные зоны в каждой группе, а также лифт. Комиссия, состоящая из представителей администрации округа и заведующей детским садом, посетила строительную площадку, чтобы оценить ход работ и убедиться в их соответствии утвержденному графику. Они осмотрели здание изнутри и снаружи, а также ознакомились с планами по благоустройству прилегающей территории.

К концу июля планируется завершить все внутренние отделочные работы, после чего строители приступят к благоустройству дворовой территории: укладке асфальтового покрытия, созданию парковочных мест и обустройству детских игровых площадок.