В США испугались преждевременного краха Украины

Миршаймер: в США боятся, что ВСУ потерпят крах до президентских выборов

Вероятность разгрома украинских войск до выборов президента в США в ноябре стала главным опасением США. На это указал американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

«Главный страх заключается в том, что украинская армия может развалиться до ноября», — отметил он.

В таком случае, по словам Миршаймера, конечный результат окажется очень плохим для администрации Джо Байдена, в том числе и для Камалы Харрис.

Даже с условием поставок ВСУ оружия из Соединенных Штатов и других стран Запада Украина, обратил внимание эксперт, не изменит ситуацию на поле боя. Поэтому Белый дом преследует только одну цель: хочет убедиться в том, что украинская армия продержится до ноябрьских выборов.

Миршаймер добавил, что украинцы пребывают в отчаянии, поскольку проигрывают и не в силах ничего изменить.

В Пентагоне уже указали на неспособность Украины противостоять авиации ВС России даже при наличии разрешения бить вглубь российской территории. Тем не менее вопрос о снятии запрета на подобные атаки могут поднять на очередном заседании контактной группы по поставкам оружия ВСУ.