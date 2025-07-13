Лавров поблагодарил Ким Чен Ына за помощь в освобождении Курской области

Министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном и выразил ему благодарность за помощь в освобождении Курской области от ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба российского МИД.

«С российской стороны выражена искренняя признательность за последовательную принципиальную поддержку Пхеньяном специальной военной операции России», — отметили в ведомстве.

Дипломат обсудил с Ким Чен Ыном тему сотрудничества двух стран, в том числе реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

Также стороны обменялись мнениями о ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. Лавров и лидер КНДР согласились, что напряженность в регионе растет из-за наращивания военной активности США и их союзников.

Ранее министр встретился в Вонсане со своим северокорейским коллегой Цой Сон Хи. Он охарактеризовал союз России и КНДР как непобедимое братство. Дипломат добавил, что северокорейские показали себя с лучшей стороны, когда помогли освободить Курскую область.