Мосэнергосбыт пересчитает жителям оплату за ЖКУ в Чехове

Начальник Подольского территориального отдела АО «Мосэнергосбыт» Денис Давыдкин объяснил, что сбой в расчетах ОДН возник примерно в 5% случаев из-за массового начисления сразу за несколько месяцев. Поэтому жителям пересчитают оплату.

«Пришли счета по квартплате. Каждой квартире — два тысячи ОДН. Люди отказываются оплачивать квартплату, пока не скорректируют нормальные квитанции», — добавила Ольга Губеня.

Неправильно насчитали ОДН жителям дома № 10 на Парковой улице в поселке Столбовая. Переплата составила около двух тысяч рублей. Собственники отказали оплачивать квитанции и попросили пересчитать сумму.

В компании подтвердили, что перерасчет уже выполнен, а исправленные платежки направят адресатам в начале августа. Денис Давыдкин подчеркнул, что пока жильцы не согласны с суммами, оплачивать их не требуется, нужно заказать перерасчет и дождаться обновленных сведений.

«Мы об этом узнали немного позже, чем произошел факт передачи. Мы делали начисления сразу за несколько месяцев. Начисления были массовые, к сожалению, произошел сбой в 5% случаев. Мы выявили сбой незамедлительно и произвели корректировку», — уточнил начальник Подольского ТО АО «Мосэнергосбыт» Денис Давыдкин.

Сотрудники «Мосэнергосбыт» заверили, что в начале августа жители получат откорректированные квитанции за все месяцы.