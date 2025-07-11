Глава Лобни Анна Кротова вручила медали 113 выпускникам

Итоги учебного года торжественно подвели в городском округе. Медали «За особые успехи в учении» получили 113 выпускников.

Три школьника набрали максимальные 100 баллов на Едином государственном экзамене по химии, еще столько же выпускников отличились на ЕГЭ по математике. 12 учеников стали призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Подготовить блестящих выпускников помогали педагоги — учителя химии Лобненского лицея Ирина Ясырова и школы № 10 Елена Ханачевская, учитель математики Лобненского лицея Ольга Коржова.

Всем медалистам назначены именные стипендии от главы города Анны Кротовой.

«Дорогие ребята, помните, Лобня всегда будет вашей надежной опорой! Не забывайте свои корни, возвращайтесь, чтобы делиться своими успехами и вдохновлять новые поколения», — пожелала выпускникам руководитель муниципалитета.