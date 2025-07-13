Администрация Пушкино провела выездной прием участников «Активного долголетия»

Администрация городского округа Пушкинский встретилась с активистами «Активного долголетия» в образовательном комплексе № 11. Участники получили ответы на важные для них вопросы.

Жительница микрорайона Заветы Ильича Татьяна Перемиловская обсудила с главой округа Максимом Красноцветовым проблемы водоснабжения и другие бытовые темы.

«Встреча прошла очень хорошо. Я пришла с вопросом, что на Заветах Ильича на улице Степана Разина очень часто идет желтая вода. На что Максим Валерьевич дал хороший ответ, что в 2026 году будет строится новый ВЗУ и наша проблема будет решена», — сказала жительница Татьяна Перемиловская.

Основная часть вопросов касалась благоустройства общественных пространств, сфер здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства. Также обсудили совместные инициативы, направленные на расширение спектра мероприятий клуба.

«Мы сотрудничаем с молодежным объединением „Точка отсчета“. Они к нам приезжают, проводят интеллектуальные и музыкальные мероприятия. Мы хотим, чтобы это было на постоянной основе. Это очень будет благоприятно сказываться и на них, и на нас», — сказала Елена Попова.