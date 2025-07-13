Еще 6 дворов благоустроят на улице Южной в Дрезне

Масштабные работы по благоустройству проводятся в Орехово-Зуеве. В микрорайоне Лиаз Ликино-Дулева заменят пять километров теплосетей, а в Дрезне благоустроят шесть дворовых территорий на Южной улице.

В Лиазе благоустраивают территорию после замены теплосетей. Глава округа Руслан Заголовацкий совместно с депутатом Мособлдумы Максимом Коркиным проверили ход работ.

Здесь же обновят детскую площадку. Игровой городок был одним из первых, установленных по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Подрядчик заменит плитку на пешеходных дорожках, установит малые архитектурные формы, сделает видеонаблюдение и освещение.

Помимо этого, комплексное благоустройство сразу шести дворовых территорий проводится в Дрезне на улице Южной. Площадь работ — девять тысяч квадратных метров.

«Мы сейчас видим как у Южной продолжаются подготовительные работы. Объем очень большой. Здесь где-то 30 миллионов затраты на все это, но это необходимость такая назрела», — сказал начальник территориального отдела города Дрезна Вадим Чуканов.