Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

На Украине во всех регионах объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные сервиса оповещения населения министерства цифровой трансформации.

Режим ракетной опасности по всей территории объявили практически одновременно, примерно в 20:55, об этом говорят данные онлайн-карты.

Дания и Нидерланды начали поставку на Украину истребителей F-16 американского производства. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, самолеты поднимутся в небо летом этого года. Всего Украине передали 61 истребитель.

Западные журналисты считают, что украинские войска потеряли способность защищать свои аэродромы из-за недостатка средств ПВО. Слабая защита аэродромов и недавние удары ВС России по ним привели к кризису авиации на Украине.