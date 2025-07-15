Еще 1,3 тысячи учителей примут на работу в школы Подмосковья к 1 сентября

Сейчас в Московской области открыто 1296 ставок учителей. Спрос высокий на педагогов математики, русского и английского языков, а также начальных классов. Примерно столько же новых кадров уже подобрали, сообщили в Минобразования Подмосковья.

Дефицита на рынке труда не наблюдается. Летом учительский состав обновляется из-за того, что некоторые специалисты выходят на пенсию, переезжают или меняют работу. Не удивительно, что они уходят по время перерыва в учебном процессе, это позволяет избежать трудностей в обучении.

Новые педагоги требуются также из-за открытия новых школ. Только в первой половине года в Московской области запустили три образовательных учреждения на 3300 мест. К 1 сентября заработают еще 23 новые школы и 57 отремонтированных. Всего до конца 2025 года появится 70 объектов образования.

«Мы не только восполняем освободившиеся вакансии, но и усиливаем педагогические коллективы новых школ. Кроме того, часть набора направлена на снижение учебной нагрузки действующих учителей — это один из наших приоритетов», — отметили в Министерстве образования Московской области.

В Сергиевом Посаде, Клину, Талдоме, Кашире и Можайске есть трудности с подбором учителей. В них разрабатываются индивидуальные решения, содействие в поисках оказывает Центр развития карьеры.

В прошлом учебном году укомплектованность кадрами в школах региона составила 99,8%. В ведомстве подчеркнули, что и в этом году привлечение педагогов пройдет успешно и образовательные учреждения окажутся готовы к старту обучения.