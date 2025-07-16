Россиян захотели начать штрафовать за поисковые запросы

Россиян могут начать штрафовать на сумму до пяти тысяч рублей за поиск экстремистских материалов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на законопроект.
Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки к законопроекту, теперь его направят на рассмотрение во втором чтении.
«Умышленное осуществление поиска в Интернете и получение доступа к заведомо экстремистским материалам <…> влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей», — указали в документе.
Ранее прокуратура направила иск в Санкт-Петербургский городской суд с требованием признать экстремистской одну из п опулярных песен группы «Порнофильмы». Речь идет о композиции «Выключите гимн».
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