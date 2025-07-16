В США рабочего перемололо в мясорубке на фабрике
В американском штате Аризона 19-летний рабочий фабрики по производству замороженных буррито попал в гигантскую мясорубку. Об этом сообщило ABC News.
По данным правоохранителей, рабочий чистил мясорубку, когда агрегат неожиданно включился и засосал его. На фабрике не успели отключить механизм. Пока приехали сотрудники спасслужбы, юношу уже перемололо.
Трагический случай произошел на заводе в Верноне, который находится недалеко от Лос-Анджелеса. В публикации не раскрыли личность погибшего.
В местной полиции признаков умышленного нарушения техники безопасности не зафиксировали. Работники прокуратуры назвали причиной произошедшего трагическую случайность.
Ранее трое рабочих погибли при пожаре на заводе под Тамбовом.