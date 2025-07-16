В Салехарде мужчина увяз в болоте и умер спустя сутки до приезда спасателей

В Салехарде спасатели «Ямалспаса» нашли тело мужчины, пропавшего на болоте днем 14 июля. Об этом сообщило издание «Ямал-Медиа» .

Мужчина сам вышел на связь, сообщив, что он застрял в болоте. При этом сигнал бедствия от него поступил лишь спустя сутки после его исчезновения.

«Пока с мужчиной сохранялась связь, он успел сообщить, что находится в болотистой местности и чувствует сильную боль в ногах. Северянин рассказал, что не может передвигаться самостоятельно», — уточнило издание.

Пропавшего искали сотрудники «Ямалспаса» и волонтеры. Пока спасатели прочесывали местность цепью, с воздуха район обследовали с помощью беспилотников.

Пропавшего мужчину искали несколько часов. Его обнаружили уже без признаков жизни. Точную причину смерти установят специалисты, как и обстоятельства произошедшего.

Прошлой осенью на Урале два девятилетних ребенка погибли на болоте, провалившись под лед.