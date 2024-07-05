Forbes: ВСУ не могут защитить свои аэродромы из-за недостатка средств ПВО

Украинские войска потеряли способность защищать свои аэродромы из-за недостатка средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом военный обозреватель Дэвид Экс написал в статье для журнала Forbes .

Он отметил, что украинские ВВС с трудом могут прикрыть города и передовые базы. Речь идет об аэродромах Миргород, Полтава и Долгинцево.

По мнению обозревателя, слабая защита аэродромов и недавние удары ВС России по ним привели к кризису авиации на Украине.

В качестве примера Экс указал, что российский беспилотник наблюдал за аэродромом Полтава за три часа до удара. ВСУ заметили его с земли, но не смогли уничтожить.

«Украинским командирам следует паниковать из-за барабанного боя налетов на аэродромы», — резюмировал он.

Ранее ВС РФ уничтожили многоцелевой истребитель МиГ-29 ВСУ и средства авиационного поражения на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.