Взрывы прогремели в Киевской области, Кривом Роге и Харькове

На Украине на фоне воздушной тревоги зафиксировали взрывы в Киевской области, Кривом Роге и Харькове. Об этом сообщило в Telegram-канале издание «Страна.ua».

«Сообщают о взрывах в Киевской области», — уточнили в публикации.

По данным украинского телеканала «Общественное», взрывы произошли в Кривом Роге и подконтрольном ВСУ Херсоне. Мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram-канале подтвердил данные о взрывах в городе.

До этого украинское Министерство цифровой трансформации сообщило об объявлении воздушной тревоги в 10 регионах Украины, включая Киевскую область и Киев.

Также во вторник, 15 июля, мощные взрывы прогремели в порту Одессы. Предварительно, по цели прилетел «Искандер».