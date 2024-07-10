Дания и Нидерланды начали поставки на Украину самолетов F-16

Блинкен: Дания и Нидерланды начали поставки истребителей F-16 Украине

Фото: РИА «Новости»

Дания и Нидерланды начали поставку на Украину истребителей F-16 американского производства. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне.

«Рад сообщить, что <…> осуществляется передача [Украине истребителей] F-16, которые поступят из Дании и Нидерландов», — сказал он.

По его словам, самолеты поднимутся в небо уже нынешним летом. Дания обещала поставить на  Украину 19 истребителей, а Нидерланды — 42 самолета. Американский дипломат при этом не уточнил, сколько машин в настоящий момент отправили на Украину.

Ранее издание VG сообщило, что Норвегия планирует передать Украине  шесть истребителей F-16.

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