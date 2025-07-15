Вооруженные силы Украины попытались контратаковать в районе Волчанска. Этот маневр привел к большому количеству потерь и пропавших без вести среди военнослужащих. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Попытки противника контратаковать в лесных массивах западнее Волчанска привели и к огромному количеству пропавших без вести среди украинских солдат», — отметили в сообщении.
Самые большие потери понесла 127-я бригада территориальной обороны ВСУ.
Также стало известно о значительных потерях в рядах элитного штурмового полка «Скала» во время боев в районе Мелового в Харьковской области. Руководство ВСУ перебросило подразделение из Львовской области. В итоге, полк перестал существовать как полноценная военная единица.
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