Украина использует организацию «Белые ангелы» в преступных схемах. Об этом РИА «Новости» заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

«„Белые ангелы“ — это давно отработанный механизм, который они используют для того, чтобы изымать детей, зачастую втягивая их в криминальную схему», — подчеркнул он.

Дипломат объяснил, что часто фиксируются случаи, когда изъятому ребенку переделывали документы, а затем передавали под опеку руководителю бюджетного учреждения. След таких детей потом терялся в европейских странах.

По словам Мирошника, «Белые ангелы» — это не волонтерская структура, а одно из подразделений украинской полиции.

Ранее дипломат рассказал, что ВСУ за неделю атаковали российскую территорию почти девять тысяч раз. Он уточнил, что это порядка 1250-1270 прилетов в сутки. Мирошник также отметил, что Украина при поддержке Запада разными способами пыталась помешать россиянам пойти голосовать.