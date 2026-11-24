В октябре 2022 года Дмитрий добровольцем ушел на фронт, служил в составе танковой дивизии, получил ранение и пережил контузию. За проявленный героизм его наградили Георгиевским крестом и медалью «За храбрость» второй степени. «Наш полигон… вот, наверное, оттуда и пошло», — вспоминает ветеран. По возвращении домой он решил приносить пользу стране и прививать молодому поколению верные принципы.

При поддержке округа Дмитрий создал программу «Наставник Z — традиция побеждать», в которую вовлечены около 300 подростков. Ребята постигают основы тактической медицины, учатся обращаться со снаряжением и пробуют силы в военно-спортивных играх. К проекту подключились и другие фронтовики: одни учат школьников управлять беспилотниками, другие делятся опытом выживания. Сам Дмитрий регулярно собирает и лично доставляет гуманитарную помощь сослуживцам на передовую. «Дети здесь помимо истории… это выдвинуть на первый план», — говорит он.

Успех проекта вышел далеко за пределы Подмосковья. Дмитрий победил во всероссийском конкурсе наставников, войдя в сотню лучших специалистов страны. Его практику взял на вооружение «Роспатриотцентр», а самого ветерана приглашают на федеральные площадки в качестве эксперта. Жители округа избрали его депутатом местного Совета. «Мы уже понимаем прекрасно… за всех детей мы пошли работать», — признается Дмитрий. Дома его ждут жена и пятнадцатилетняя дочь Анастасия.